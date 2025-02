Nata per sensibilizzare bambini e ragazzi sull’importanza dell’accettazione delle differenze: un appuntamento fisso nelle scuole italiane

Giornata dei Calzini Spaiati all’I.C. Ladispoli 1: inclusione e unicità –

Ieri, l’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 ha vissuto una giornata speciale all’insegna dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità, celebrando la Giornata dei Calzini Spaiati con numerose manifestazioni e attività coinvolgenti per gli studenti di tutti i plessi.

Questa ricorrenza, nata per sensibilizzare bambini e ragazzi sull’importanza dell’accettazione delle differenze, è diventata ormai un appuntamento fisso nelle scuole italiane. L’idea è semplice ma profondamente significativa: indossare calzini spaiati come simbolo di unicità, rispetto e solidarietà, dimostrando che le differenze non sono un limite, ma un valore aggiunto.

Gli alunni dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado hanno partecipato con entusiasmo alle attività organizzate dagli insegnanti, tutte ispirate ai temi dell’amicizia, della diversità e della collaborazione.

Nel plesso Borsellino, i più piccoli hanno dato vita a un grande cartellone colorato, decorando sagome di calzini con disegni e messaggi di amicizia. Hanno poi ascoltato racconti e favole sul valore della diversità, riflettendo su come le differenze possano arricchire ognuno di noi.

Nei plessi Falcone, Rodari e Livatino, gli alunni della scuola primaria hanno realizzato elaborati artistici e creativi, personalizzando calzini di carta con colori, stoffe e brillantini. Alcuni studenti hanno scritto frasi ispiratrici sull’inclusione e la gentilezza, condividendo le loro riflessioni con i compagni e per concludere si è svolta anche una gara a squadre di composizione di testi sul tema con elaborazione di un prodotto finale sia cartaceo che digitale.

Nella scuola secondaria di primo grado, gli studenti hanno partecipato a dibattiti e giochi di gruppo incentrati sul valore delle differenze e sull’importanza di contrastare fenomeni come il bullismo e l’emarginazione sociale.

L’iniziativa ha coinvolto docenti, collaboratori scolastici e famiglie, che hanno sostenuto con entusiasmo questa giornata di riflessione e condivisione.

Tutti hanno indossato calzini spaiati per lanciare un messaggio chiaro: ognuno di noi è speciale a modo suo, e insieme possiamo costruire una società più accogliente e rispettosa delle diversità.

A conclusione della giornata, la Dirigente Scolastica, prof.ssa Antonella Mancaniello, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, dichiarando: “La Giornata dei Calzini Spaiati ci ricorda che la diversità è un valore da accogliere e celebrare ogni giorno. La scuola ha il compito di educare i ragazzi al rispetto, all’inclusione e alla consapevolezza che ogni individuo è unico e speciale. Ringrazio gli studenti, i docenti e tutto il personale scolastico per aver partecipato con entusiasmo a questa iniziativa, che rappresenta un piccolo ma significativo passo verso un mondo più empatico e solidale.”

L’I.C. Ladispoli 1 conferma così il proprio impegno nel promuovere valori di inclusione e rispetto, rendendo la scuola un luogo in cui ogni studente possa sentirsi accolto e valorizzato per ciò che è.