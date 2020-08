Condividi Pin 0 Condivisioni

Ad accorgersene questa mattina il fratello. Appello per la restituzione

Gianluca Filiali: sconosciuti portano via la targa commemorativa

La scomparsa di Gianluca Filiali è stata molto sentita sia a Cerveteri che a Ladispoli.

Gianluca Filiali

Gianluca era un amante dello sport, conosciuto sia nel surf che della mountain-bike

E proprio mentre praticava la sua passione per i pedali, poche settimane fa, per un malore è venuto a mancare all’affetto di tutti coloro che lo conoscevano.

Il calore dei suoi amici si è dimostrato in molti modi e forme diverse, e come spesso avviene, nel luogo in cui se ne è andato è stata posta una targa per ricordarlo.

Una targa speciale, diversa dalle altre e riconoscibile da tutti: una targa che rappresentava Gianluca e le sue passioni.

Questa mattina, però, la brutta sorpresa: suo fratello, mentre si recava a deporre dei fiori proprio sotto quella targa, ha scoperto che era stata portata via da ignoti.







Gli amici sperano che sia stato un gesto di qualcuno che ignorasse l’importanza e il significato di quell’oggetto commemorativo e fanno un appello a chi l’ha portata via: riportarla al suo posto o in luogo che sia facile da trovare.

Sarebbe un bel gesto, apprezzato da tutti.