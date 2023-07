Il primo cittadino di Cerveteri ha voluto ricordare il concittadino che ha perso la vita questa mattina a Santa Severa per salvare madre e figlia

Gianfranco Ricci, le parole del Sindaco Gubetti: “Un gesto eroico” –

“Un gesto eroico, che gli è costato la vita – scrive il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti in una nota diffusa nelle ultime ore –. Non c’è stato nulla da fare questa mattina per Gianfranco Ricci, un cittadino di Cerveteri di 60anni, che in spiaggia a Santa Severa, vedendo una mamma con la sua bambina (provenienti da Civitacastellana) in acqua a fare il bagno faticare a fare rientro a riva, non ha esitato neanche un secondo a tuffarsi per tentare di soccorrerle.

Purtroppo, una volta in acqua ha perso i sensi. Tutto inutile il volo con l’elisoccorso al Gemelli. Gianfranco non ce l’ha fatta. Il salvataggio di mamma e figlia è stato poi ultimato dagli operatori balneari presenti.

La notizia mi giunge mentre sono in Germania per il gemellaggio con la città di Fürstenfeldbruck.

Ringrazio pertanto il Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Civitavecchia Mattia Bologna, per avermi aggiornato.

Alla famiglia di Gianfranco, giungano le mie più sentite condoglianze. Spero al mio ritorno di poterla incontrare personalmente per portare loro a nome della città la vicinanza e il cordoglio di tutta l’amministrazione comunale.

Buon viaggio Gianfranco, che il tuo sacrificio possa essere di esempio per tutti noi.