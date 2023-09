Gesam, Tidei: “A breve un tavolo coi sindacati per garantire la sicurezza dei lavoratori”

“Ci impegniamo a convocare i sindacati dei lavoratori e la società Gesam, affinché si apra un dialogo tra le parti e si garantiscano la sicurezza sul lavoro ai dipendenti e la pulizia maggiore e continua della nostra città”. Queste le parole del sindaco Pietro Tidei in merito all’agitazione dei lavoratori di Gesam di giovedì mattina. I lavoratori e i loro sindacati si sono infatti riuniti in due assemblee diverse, una alle ore 10:30 presso l’Ecocentro di via Perseo, organizzata da Cgil e Cisl e l’altra in via Cicerone, davanti al Municipio, organizzata dal sindacato di base USB.

“I lavoratori devono restare uniti, devono affrontare le questioni insieme. Solo la compattezza dei dipendenti potrà rafforzare le loro rivendicazioni”, ha dichiarato il Primo Cittadino. L’assessore Pierluigi D’Emilio, che con il Dec Leonardo Rotondi, ha presenziato l’assemblea alla sede Gesam, ha dichiarato: “Vorrei precisare che la sicurezza

sul lavoro è competenza della società. L’Amministrazione Comunale si fa comunque promotrice di un tavolo di concertazione con i corpi intermedi firmatari del contratto-ha spiegato D’Emilio-” Mi duole prendere atto, che mentre noi si discuteva di temi fondamentali per la tutela dei lavoratori, i consiglieri d’opposizione e altre figure che non comprendiamo a quale titolo fossero presenti, pensavano di fare rivendicazioni verso il Comune, che in realtà andavano sottoposte alla Gesam, obbligata all’osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro”.

“Bene sarebbe che una manifestazione unitaria dei sindacati venisse fatta sotto la sede legale a Roma di Gesam. Se così avverrà, mi impegnerò ad essere al fianco dei lavoratori”, ha concluso l’Assessore, sottolineando che i consiglieri d’opposizione non erano presenti all’assemblea dell’Ecocentro.

Il vicesindaco Roberta Gaetani ha ricevuto in aula consiliare una delegazione di lavoratori, rappresentati dal sindacato USB, a cui ha dato rassicurazione dell’impegno del Comune a portare avanti le richieste, sottolineando l’importanza di garantire il proseguimento degli interventi di pulizia della città e il tema fondamentale della sicurezza sul posto di lavoro.