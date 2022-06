Gara 1 è della RIM Sport Cerveteri, il basket a un passo dalla serie C

Il basket maschile vince e convince al PalaRim, giovedì potrebbe arrivare la promozione nella categoria superiore

In un PalaRim infernale, la squadra di coach Russo rispetta il fattore campo e il primo tassello verso la promozione in C Silver se lo aggiudica la RIM Sport Cerveteri: Sant’Anna Morena cede in gara-1 col punteggio di 86-68.

Nel primo quarto la squadra di casa riesce a prendersi un vantaggio di 8 lunghezze, il Morena non demorde e ricuce il gap nel terzo quarto, arrivando anche a -4, ma lo sforzo viene pagato nell’ultima frazione di gioco, quando i padroni di casa sembrano più lucidi e prendono una serie di scelte azzeccate in attacco e in difesa: la Rim Sport Cerveteri prende il largo e chiude la gara con +18 sul tabellone.

La buona prova difensiva di tutto il gruppo e gli attacchi del duo Lattanzi-Garbini hanno fatto la differenza. Da sottolineare anche le bombe messe a segno da D’Emilio e Parroccini nei momenti cruciali della partita.

Prestazione sublime di Garbini e Mastropietro, due giovani locali (classe 2001), che stanno facendo la differenza.

Ora la testa sarà alla gara 2 che si giocherà Giovedì 16 giugno in casa del Sant’Anna Morena, con inizio ore 20.30.