Gabrielli e Falco spingono il Cerveteri che vince a Pianoscarano

Domenica prossima una vittoria vorrebbe dire spareggio in casa. Mister Ferretti: “Prestazione di carattere, bravi ragazzi ora non dobbiamo mollare”

E’ una vittoria pesante quella del Cerveteri sul campo del Pianoscarano, sul quale vince per 2- 1, grazie a una rete di Gabrielli e Falco.

Ceriti in vantaggio nel primo tempo con una grande azione di Gabrielli, che compie un azione di lena, calciando in porta con un tiro perfetto. La seconda rete, quella della vittoria, è di Falco, che raccoglie un assist di Spaccarotella, regalando ai tifosi una vittoria che li fa sperare di giocare il play out in caso di vittoria domenica prossima con il Santa Marinella. In alternativa, se i Cervi raccoglieranno un risultato migliore del Duepirgreco, giocheranno ugualmente lo spareggio in casa, grazie al quale avranno due risultati su tre al termine dei novanta minuti.

“Abbiamo disputato una prestazione di carattere, in un campo difficile. Siamo stati attenti, concentrati e sempre in partita. Ora ci aspettano due gare ad alta tensione – ha detto mister Ferretti”.