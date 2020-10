Share Pin 4 Condivisioni

Intervenuti prontamente i Carabinieri

Furti e lesioni su coetanei: in manette due giovani

Rapina, spaccio e lesioni gravi ai danni di minorenni. Individuati due ragazzi romani di 17 e 18 anni, per i quali il gip del Tribunale per i Minori di Roma ha emesso un’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare del loro collocamento in comunità. Come scrive Adnkronos – Entrambi con precedenti, già nel luglio del 2019, avrebbero messo in atto una rapina ai danni di un 20enne.

Si tratta di un’attenta indagine condotta dai Carabinieri della Compagnia Roma Eur, coordinati dalla Procura della Repubblica per i Minorenni, grazie alla quale è stato possibile contestare al 18enne anche un’altra rapina con lesioni, avvenuta ai danni di un altro 20enne, sul Lungomare di Ostia.

Il 5 agosto dello scorso anno i giovani vennero arrestati per furto e per un grave pestaggio avvenuto ai danni di loro coetanei. Il maggiorenne inoltre sarebbe coinvolto anche in un’attività di spaccio di droga.