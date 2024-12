Fuoristrada, votato un emendamento in Regione Lazio

L’emendamento deroga ai comuni la possibilità di stabilire transito e sosta dei mezzi nelle strade interpoderali

“Esprimo soddisfazione per aver compiuto un primo importante passo verso la modifica di una legge che permetterà a chi ama la campagna di poterne godere appieno sia le risorse che le bellezze, sempre nel rispetto dell’ambiente e della natura”.

Lo scrive in un comunicato stampa ufficiale il consigliere comunale di Santa Marinella Alessio Rosa.

Rosa si riferisce all’approvazione in Consiglio regionale dell’emendamento nel collegato al bilancio regionale che disciplina la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore.

“Un emendamento che porta la firma dalla Consigliera regionale di Fratelli d’Italia Laura Corrotti con la quale ho personalmente collaborato affinché l’emendamento potesse andare a buon fine”, dice Rosa.

“Infatti, – aggiunge – la scorsa primavera, ho convocato un incontro con i rappresentanti territoriali delle associazioni venatorie, delle associazioni di raccolta funghi e tartufi. In quella occasione, ho avuto modo di ascoltare sia le richieste che le necessità delle associazioni, che sono molto attive nel nostro territorio rurale.

In particolare, ho segnalato l’urgenza di rivedere la possibilità di transitare nelle strade interpoderali durante l’esercizio delle varie attività, come peraltro già accade in molte altre Regioni italiane. Ho quindi deciso di portare avanti tali richieste e ho trovato nella Corrotti un leale interlocutore che potesse dare ascolto alle nostre istanze e alle proposte avanzate.

Ringrazio dunque personalmente la Consigliera regionale Laura Corrotti per aver accolto le istanze del nostro territorio e presentato la proposta per l’intervento normativo che regola la circolazione fuoristrada.

L’emendamento Corrotti prevede infatti che ora possano circolare i mezzi adibiti all’esercizio di attività faunistico-venatorie, nonché di attività di raccolta funghi, tartufi e altri prodotti del sottobosco, raccolta di ramaglie e legna a terra.

L’emendamento consente inoltre la possibilità di deroga ai singoli “Comuni nello stabilire transito e sosta, dei mezzi nelle aree attraverso l’individuazione della viabilità interpoderale accessibile e la delimitazione delle piazzole di sosta sul campo attraverso l’apposizione di specifica segnaletica”.