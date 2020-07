Condividi Pin 0 Condivisioni

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Fuga di gas: evacuata una palazzina di sette piani

Fuga di gas in una palazzina di sette piani. Immediato l’intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco presso il quartiere Tuscolano a Roma, in via Giulio Agricola n. 136.

Dopo un’attenta valutazione effettuata sul posto da parte dei VF di Tuscolano 2 (12A) e del personale VF del CRRC, si è provveduto a mettere in sicurezza l’area, facendo evacuare l’intero palazzo, risultato completamente saturo di gas metano.

Intervenuti prontamente anche la squadra VF di Tuscolano1 (3A), il funzionario di guardia (1B), l’Italgas, Acea Reti, 118, carabinieri e polizia Roma Capitale.