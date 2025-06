Con l’arrivo delle prime giornate da bollino rosso, cresce il desiderio di lasciarsi alle spalle l’afa cittadina per una pausa rigenerante nella natura. Passeggiate all’ombra, bagni rinfrescanti e aria pulita diventano ottimi alleati contro il caldo estivo.

È in questo scenario che AllTrails – la piattaforma di riferimento per l’escursionismo outdoor, utilizzata da milioni di appassionati in tutto il mondo – si rivela lo strumento ideale per scoprire percorsi adatti a ogni esigenza, grazie a filtri personalizzabili per distanza, accessibilità e presenza di corsi d’acqua.

Fuga dal caldo? Tra i percorsi segnalati da AllTrails anche il sentiero delle Cinque Cascate di Cerveteri

In questi giorni segnati dalle alte temperature, AllTrails mette in evidenza oltre 500 sentieri in tutta Italia che portano a laghi, fiumi e cascate, ideali per camminare al fresco e, perché no, rinfrescarsi con un tuffo qualora consentito.

Si tratta di itinerari immersi nella natura, facilmente raggiungibili anche dalle principali città attualmente colpite dal caldo estremo come Bolzano, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma.

Tra i percorsi più apprezzati dalla community di AllTrails in cerca di una meta rinfrescante spicca il sentiero delle Cinque Cascate di Cerveteri (Lazio): itinerario fresco e sorprendente tra boschi e corsi d’acqua, con piccole cascate perfette per una pausa rigenerante.