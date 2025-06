La rassegna di arti performative si terrà dal 23 al 27 luglio 2025

Teatro, danza, musica e spettacoli per bambini prendono vita in uno dei luoghi più affascinanti del patrimonio mondiale: la Necropoli della Banditaccia di Cerveteri, sito UNESCO, ospita la prima edizione del Necropoli Art Festival, cinque giornate di spettacoli immersi nella suggestione di un palcoscenico senza tempo.

Un festival multidisciplinare pensato per tutta la comunità, che unisce linguaggi artistici diversi in un unico progetto culturale, dove il dialogo tra arte contemporanea e memoria

storica genera nuove prospettive di bellezza.

Cerveteri, alla Banditaccia il “Necropoli Art Festival”

Un’esperienza unica tra passato e presente Ogni evento è pensato per valorizzare il contesto archeologico come spazio vivo e attuale: la storia antica si intreccia con le forme dell’arte performativa in una proposta culturale innovativa, accessibile e ricca di suggestioni.

Tra gli artisti coinvolti nella prima edizione anche la compagnia Abbondanza/Bertoni (Premio Ubu come Miglior spettacolo di danza 2021), Maria Letizia Beneduce, violista dell’Orchestra sinfonica di Sanremo, e la compagnia Attori e Tecnici del Teatro Vittoria di Roma.

Il Necropoli Art Festival è realizzato con il contributo della Regione Lazio, promosso dal Comune di Cerveteri – Assessorato al Sito UNESCO, alla Biblioteca e alle Politiche Giovanili, con la direzione artistica di Valentina Cognatti di Margot Theatre, in collaborazione con PACT – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia e TiConZero ETS.

Programma completo su www.art-festival.it