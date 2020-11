Share Pin 42 Condivisioni

Una persona è stata trasportata in codice rosso al San Camillo di Roma

Frontale nei pressi di Parco Leonardo, sul posto i vigili del fuoco di Cerveteri

Nel primo pomeriggio i Vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti In via Portuense 2000 (parco Leonardo), per incidente stradale.

Due autovetture, una FIAT 600 e una Mini, si sono scontrate frontalmente. A bordo soltanto i rispettivi conducenti. La persona alla guida della 600 è stata trasportata in codice rosso, con eliambulanza, presso l’ospedale S. Camillo di Roma. I VVF hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto oltre al personale sanitario 118 anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.