Interruzione del flusso idrico e sospensione delle attività didattiche presso il Nido d’Infanzia “Piccoli Passi”

Si comunica che, a causa dell’interruzione del flusso idrico programmata da ACEA Ato2 per il giorno lunedì 17 marzo, non sarà possibile garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche presso il Nido d’Infanzia “Piccoli Passi”, situato in via Santa Teresa di Gallura, 11 a Fregene.