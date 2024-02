Fregene: misteriosa morte di due daini

Due daini morti, in due giorni consecutivi, in circostanze analoghe, a Fregene, sul litorale a nord di Roma.

Un secondo esemplare è stato trovato senza vita oggi nel parco giochi di via Maiori, anch’esso incastrato con il palco delle corna nella rete di una piccola porta da calcio.

Come nel primo caso di ieri, il daino, maschio, che non presenterebbe ferite da presunta aggressione o di altro tipo, potrebbe essere morto per soffocamento o malore durante i tentativi, non riusciti, di liberarsi, avvolgendosi nella rete.

Residenti, sconcertati dai due episodi che si sono succeduti, in linea temporale, ad una distanza di una quindicina di ore uno dall’altro, chiedono dei provvedimenti all’amministrazione comunale di Fiumicino affinché venga eliminata tale situazione di rischio per gli animali, assieme ad un rafforzamento od innalzamento della recinzione, affinché i daini, che arrivano dalle aree boschive vicine, non scavalchino nel parco. (fonte ansa.it)