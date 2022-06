Un nuovo tratto ciclabile di circa due chilometri

Fregene, inaugurata la pista ciclabile in viale della pineta –

È stata inaugurato ieri il nuovo tratto di pista ciclabile su viale della Pineta, a Fregene, alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, del sindaco di Fiumicino Esterino Montino, del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, dell’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia, il consigliere regionale Emiliano Minnucci, assessore e consiglieri del Comune di Fiumicino.

“Un nuovo tratto ciclabile, di circa due chilometri, si aggiunge alla rete di piste ciclabile che la nostra Amministrazione ha realizzato in questi anni: ben 37 chilometri di percorsi ciclopedonali che attraversano i luoghi più belli del nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco Montino.

“Il tratto realizzato con materiali ecocompatibili in viale della Pineta a Fregene – aggiunge – collega il lungomare con viale di Porto, lambendo la pineta monumentale “Federico Fellini”. Sarà dunque bellissimo pedalare e passeggiare ammirando gli scorci più belli di questa località. Il prossimo passaggio sarà realizzare il tratto che arriva fino alla stazione di Maccarese e che, passando in zona di Riserva, presenta degli aspetti particolarmente delicati. In questo modo si potrà arrivare in bici in treno e raggiungere il nostro mare in pochi minuti, attraversando paesaggi bellissimi”.

“Ringrazio il presidente Zingaretti per la presenza, per il sostegno che la Regione dà sempre alla realizzazione di questi progetti di mobilità sostenibile e per avere riconosciuto che Fiumicino è il comune più virtuoso del Lazio per quanto riguarda la rete di piste ciclabili” conclude il sindaco.

“Le piste ciclabili – commenta il vicesindaco Di Genesio Pagliuca – del nostro Comune sono molto frequentate ogni giorno da turisti, ciclisti, sportivi e famiglie. Con questo nuovo tassello si arricchisce ulteriormente la nostra rete ciclabile. Siamo convinti che siano una grande attrattiva per il turismo locale e non solo e contribuiscono ad incentivare le persone a spostarsi in bicicletta, con un notevole risparmio economico e una tutela dell’ambiente”.

“Questa nuova pista – specifica l’assessore Caroccia – è lunga circa due chilometri: parte dalla pista che abbiamo realizzato sul lungomare di Fregene e raggiunge l’incrocio tra viale di Porto e viale della Pineta. I lavori sono durati 8 mesi, per un costo totale di 280 mila euro. Tutti i materiali utilizzati sono eco-compatibili ed abbiamo realizzato anche la segnaletica verticale e orizzontale necessaria e un dosso per l’attraversamento in sicurezza della strada per bici e pedoni. Nel tratto che lambisce la pineta di Fregene la recinzione è stata indietreggiata così da permettere il passaggio della pista senza interruzioni”.