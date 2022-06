Sette postazioni mobili nelle località di mare e potenziamento del servizio sul lungomare

Rifiuti Fiumicino, dal 18 giugno parte il piano estivo di raccolta –

“Come preannunciato qualche giorno fa, il Comune di Fiumicino ha deciso, in accordo con Ati, di potenziare il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti nei lungomare delle località di Fiumicino, Isola Sacra, Focene, Maccarese, Fregene e Passoscuro che nei mesi estivi vedono un aumento di frequentatori e villeggianti”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

“Dal 18 giugno al 18 settembre, ci sarà un potenziamento – spiega – del calendario di raccolta delle frazioni di umido, plastica, carta, vetro e indifferenziato per gli stabilimenti balneari, gli alberghi, le pensioni, i ristoranti, le pizzerie, i bar e le utenze turistiche commerciali anche stagionali che si trovano sui lungomare. Per contrastare l’abbandono indiscriminato di rifiuti, dovuto al maggiore afflusso di persone nelle nostre località di mare, inoltre, l’Amministrazione comunale sempre dal 18 giugno al 18 settembre ha deciso di posizionare dalle ore 16 alle ore 22 nelle giornate di sabato, domenica e nelle giornate festive infrasettimanali 7 postazioni mobili di raccolta del rifiuto indifferenziato, organico e imballaggi in plastica e lattine. Nel dettaglio, 3 postazioni saranno dislocate a Fregene (in via Cesenatico di fronte al centro comunale di raccolta), a Focene (in via Coccia di Morto, all’altezza di via dei Polpi) e a Passoscuro (in via Florinas, di fronte all’ex centro comunale di raccolta). A queste si aggiungeranno altre 4 postazioni, di cui 1 ulteriore a Fregene, 2 a Maccarese e 1 a Isola sacra, il cui posizionamento è in via di definizione”.