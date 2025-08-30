Fratarcangeli (PD): “Il Castello di Santa Severa deve restare un bene pubblico al servizio della comunità”

Il Partito Democratico, a ogni livello istituzionale, ribadisce con fermezza che il castello di Santa Severa deve continuare ad essere un patrimonio che appartiene alla nostra comunità e all’intera Regione Lazio, da valorizzare, in continuità con il suo recente passato, senza snaturarne la naturale vocazione.

A tal proposito, la consigliera comunale e Presidente della Commissione Cultura e delegata al castello, Paola Fratarcangeli, precisa:

“Non c’è alcuna divergenza tra la linea del Partito Democratico e il mio impegno all’interno dell’amministrazione di Santa Marinella. L’obiettivo è chiaro: tutelare e valorizzare il Castello come patrimonio culturale e turistico della collettività. Proprio per questo, in qualità di Presidente della Commissione Cultura e Turismo – che include anche la Commissione Castello – ho già convocato due sedute negli ultimi mesi per affrontare il tema della convenzione con Lazio Crea. È la dimostrazione concreta dell’attenzione e del lavoro che stiamo portando avanti, con serietà e responsabilità. Dispiace constatare che la minoranza, fatta eccezione per la consigliera Di Liello, non abbia partecipato a queste occasioni di confronto e di lavoro, su un tema tanto importante come quello della convenzione tra l’amministrazione e Laziocrea, che serve a disciplinare i rapporti tra due enti.

Il Castello di Santa Severa rappresenta una risorsa unica per la sua posizione strategica tra Civitavecchia, Fiumicino e Roma Capitale. La sua vocazione non può che essere quella di un bene pubblico, custode di storia, conoscenza e bellezza paesaggistica, e fattore decisivo per lo sviluppo turistico, culturale ed economico del territorio.

CONSIGLIERA PAOLA FRATARCANGELI