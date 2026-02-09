Maltempo eccezionale sul territorio: in corso senza sosta gli interventi di messa in sicurezza. Nessuna riapertura finché non saranno garantite le condizioni di transito

Frane e smottamenti, resta chiusa la S.P. 12/b tra Anguillara e Trevignano –

La S.P. 12/b Anguillara–Settevene Palo I, importante arteria di collegamento tra Trevignano Romano e Anguillara Sabazia, rimane chiusa al traffico a seguito dei gravi eventi meteorologici che hanno colpito il territorio nei giorni scorsi.

Le piogge intense e persistenti, di carattere eccezionale, hanno provocato numerosi smottamenti e frane diffuse lungo l’intero tratto stradale, in alcuni casi di rilevante entità. I movimenti franosi hanno compromesso la stabilità dei versanti e della sede stradale in più punti, rendendo impossibile il transito in condizioni di sicurezza.

Nel corso della giornata odierna proseguono le operazioni di messa in sicurezza, finalizzate alla rimozione del materiale franato, alla riduzione dei fattori di rischio e allo svolgimento delle necessarie verifiche tecniche. Le imprese incaricate dalla Città Metropolitana di Roma Capitale stanno operando senza interruzioni, anche durante il fine settimana, per fronteggiare una situazione particolarmente complessa e in continua evoluzione.

Al momento, spiegano gli enti competenti, non è possibile indicare una data certa di riapertura: la viabilità resterà interdetta fino al completamento degli interventi prioritari indispensabili a garantire il transito in piena sicurezza per automobilisti e residenti.

Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati progressivamente in base all’avanzamento dei lavori.