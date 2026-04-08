Francesca Lollobrigida ospite d’onore alla Sagra del Carciofo Romanesco di Ladispoli

Torna uno degli appuntamenti più attesi e identitari della città: dal 10 al 12 aprile Sagra del Carciofo Romanesco di Ladispoli animerà Ladispoli con un weekend dedicato a gusto, tradizione e cultura.

Il momento inaugurale è in programma sabato 11 aprile alle ore 12:00 in Piazza Rossellini, con la tradizionale benedizione officiata da Mons. Alberto Mazzola. Domenica 12 aprile, alle ore 12:30, spazio invece alla premiazione delle migliori sculture di carciofi e del miglior prodotto, tra i momenti più attesi della manifestazione.

Ospite d’eccezione sarà la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida, presenza che arricchirà ulteriormente il programma.

“Un intero weekend dedicato a gusto, tradizione e cultura: Ladispoli vi aspetta!”, l’invito del sindaco Alessandro Grando.