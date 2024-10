La Sindaca Gubetti intervistata: “Parte della strada è ora ripulita. Ora siamo nella fase successiva, quella di messa in sicurezza della strada, temporaneamente chiusa tramite ordinanza sindacale”

Frana su Via di Ceri, stimati in circa un anno i tempi di ripristino –

Dopo la frana dei giorni scorsi, con il costone di tufo caduto sul percorso stradale a causa del maltempo, sopralluogo ieri dei tecnici e dell’Amministrazione Comunale di Cerveteri in Via di Ceri per valutare i danni causati e stabilire gli interventi per ripristinare la circolazione.

“Il nostro territorio si pone a metà tra immensa bellezza ed immensa fragilità, quanto accaduto in questi giorni lo conferma – dichiara intervistata da Civonline la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti – . Parte della strada è ora ripulita, anche se naturalmente balza agli occhi la mole di massi impressionanti presenti sulla carreggiata. E’ un miracolo che non si sia fiorata la tragedia. Ora siamo nella fase successiva, quella di messa in sicurezza della strada, temporaneamente chiusa tramite ordinanza sindacale. Dal sopralluogo è emerso che il tratto interessato di fragilità è di circa 300 metri, suddiviso tra percorso stradale pubblico e costone privato. Nei giorni scorsi ho personalmente provveduto a trasmettere alla Regione Lazio, nella figura dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Viabilità Manuela Rinaldi, così da poter ottenere supporto tecnico ed economico per il ripristino, stimato in qualche milione di euro. Tra indagini, progettazione ed interventi vari infine si calcola che i tempi globali di ritorno alla normalità si aggireranno intorno ad un anno e mezzo, tutto ovviamente all’interno di un contesto di forte disagio per la cittadinanza data l’importanza dell’arteria stradale per il territorio.”