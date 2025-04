Paolacci chiede reti di contenimento e Gubetti sottolinea le criticità burocratiche

Frana in via Ceri, per il Comune servono fondi per riaprire –

Continua la vicenda della frana in via Ceri a Cerveteri: il crollo di una parete di tufo che ha investito l’intera carreggiata lo scorso ottobre.

Dopo la mozione di Gianluca Paolacci presentata in consiglio comunale dove si chiedeva l’installazione di reti di contenimento e la riapertura di almeno un senso di marcia, a rispondere è la Sindaca Elena Gubetti: “Siamo d’accordo nel prenderci l’impegno per la risoluzione della criticità, ma le condizioni di questo costone tufaceo sono critiche e a tal proposito avevamo chiesto dei fondi alla Regione per dissesto idrogeologico”.

Un perito avrebbe fornito al Comune delle indicazioni, ma Gubetti spiega che l’ente dovrà essere supportato per poter riaprire la strada almeno a senso unico alternato.

“Le difficoltà ci sono perché è un terreno privato – spiega Gubetti –, però vedremo se nei prossimi mesi si potranno collocare queste reti”.