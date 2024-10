Frana a Ceri, Bucchi: “Tempi lunghi per la riapertura”

“Ci auguriamo che la diatriba tra privato ed enti pubblici non li allunghi ancora di più”

“Confermata la Chiusura del tratto di via di Ceri interessata dalla frana di massi tufacei che si sono staccati dal costone lungo la strada”.

Così Luigino Bucchi, consigliere comunale di Cerveteri, in quota Fratelli D’Italia.

Frana a Ceri, Bucchi

“Secondo quanto emerso dal sopralluogo annunciato nei giorni scorsi – aggiunge – i tecnici intervenuti ieri hanno constatato la pericolosità di circa 300 mt. di costone che dovranno essere messi in sicurezza. Di fatto si allungano i tempi per la riapertura dell’importante tratto di strada previsto attualmente tra i 12 / 18 mesi. Trattandosi di proprietà privata sarà da definire, inoltre, chi dovrà finanziare la messa in sicurezza quantificata in diversi milioni di euro, auguriamoci che la diatriba tra privato e enti pubblici non allunghi ancora di più i tempi già previsti per la soluzione del problema”.