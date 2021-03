Share Pin 5 Condivisioni

Forza Italia Ladispoli si riunisce con i consiglieri comunali

“Il Comitato Direttivo di FI Ladispoli, guidato dal Commissario Renio Valle, ha il piacere di indire una riunione appena sarà permesso dall’ andamento della epidemia COVID-19 per presentare e far conoscere alla base i neo CONSIGLIERI comunali che provengono dalla lista civica “Noi con Ladispoli “e sono entrati a far parte di Forza Italia per condividere con tutti i partecipanti le linee guida, le info e le attività che ora si possono presentare nell’assise comunale dalla quale eravamo assenti.

La riunione si terrà al più presto o in presenza od online Covid 19 permettendo”.