Forza Italia, gli obiettivi per il futuro: giungere pronti ai prossimi appuntamenti elettorali regionali e comunali

Pochi giorni fa, ho partecipato in veste di consigliere provinciale di Forza Italia, al Consiglio indetto a Roma dall’on Alessandro Battilocchio, neoeletto in Parlamento. Presenti alcuni dei maggiori esponenti romani del partito, tra cui il sen. Maurizio Gasparri e l’on. Paolo Barelli, abbiamo ricevuto un caldo saluto da parte del coordinatore nazionale Antonio Tajani, oggi Vicepresidente del Consiglio nonché Ministro degli Esteri, a cui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro.

Nel consesso, celebrando la vittoria del cdx ed il buon risultato di FI nel nostro comprensorio, il messaggio è stato chiaro: giungere pronti ai prossimi appuntamenti elettorali: regione e comuni. Esiste la possibilità di replicare l’unione degli schieramenti presenti nel Governo nazionale, diventando polo di aggregazione per le forze civiche ai noi vicine e collaborando con i partiti di maggioranza, laddove ce ne siano le condizioni. Ovviamente non a tutti i costi: siamo stati invitati a metterci a disposizione dei territori con serietà, puntando ad amministrazioni sane, con spirito di servizio verso le comunità, con moderazione e seguendo i principi che distinguono FI.

Il massimo del buon governo per la regione e soprattutto per la nostra Città sono gli obiettivi per cui stiamo lavorando come Forza Italia di Santa Marinella e Santa Severa.

Bruno Ricci – Capogruppo FI Santa Marinella