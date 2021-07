Forti raffiche di vento: tanti gli interventi dei VVF a Civitavecchia

Raffiche di vento forte attanagliano Civitavecchia da questa mattina. Per i Vigili del fuoco della caserma Bonifazi è sinonimo di innumerevoli interventi. Si è cominciato con mettere in sicurezza l’impalcatura per i lavori di ristrutturazione di una palazzina in via Desanctis, lato via Terme di Traiano. I Vvf hanno rimosso la copertura a protezione del ponteggio e controllato la stabilità dello stesso. Si è continuato con una chiamata in via Trieste per il recupero degli ombrelli ornamentali messi a sei metri d’altezza lungo tutta la via. I Vigili del fuoco di Civitavecchia con l’ausilio dell’autoscala AS17 hanno ripristinato le condizioni di sicurezza in tutta la strada.

Le chiamate di soccorso continuano e la 17A esce per verificare pali pericolanti, cartelloni pubblicitari ed il taglio di molti rami di alberi che minacciano di cadere. Come è successo in Apollo d’oro, dove un ramo e caduto al di sopra di un’autovettura.