Il consigliere regionale di FdI Giancarlo Righini e il sindaco di Palombara Sabina e delegato nazionale Anci, Alessandro Palombi sull’esclusione dei comuni con meno di 15mila abitanti all’accesso ai fondi del PNRR e del Piano di Rigenerazione Urbana

“Fondi Pnrr e piccoli comuni, la Regione difenda il territorio”

“Nel Lazio sono tanti i piccoli e medi Comuni che potrebbero vedersi negare la possibilità di riqualificarsi e migliorare la qualità dei servizi. E’ quanto accadrebbe se dovesse essere confermata la notizia della esclusione dei Comuni con meno di 15.000 abitanti dall’accesso ai fondi del PNRR e del Piano di Rigenerazione Urbana”.

A dirlo sono il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Righini e il sindaco di Palombara Sabina e delegato nazionale Anci, Alessandro Palombi.

“Tale provvedimento nefasto, cancellerebbe quanto già approvato dal Parlamento Italiano in merito all’accesso ai fondi del Next Generation EU per investimenti mirati al rafforzamento del tessuto sociale ed economico ed al contrasto del fenomeno dello spopolamento”.

“Al fine di sollecitare un intervento della Regione Lazio, anche in Conferenza Stato Regioni, ho presentato un’interrogazione al Presidente Zingaretti e all’Assessore alla Programmazione Economica”.

“Vedremo se la Giunta PD/M5Stelle del Lazio prenderà posizione come richiesto da Fdi, o se preferirà non intervenire per assecondare il Governo, contribuendo a generare altre disparità sociali, occupazionali e differenze infrastrutturali tra grandi città e Centri Abitati più piccoli a danno come sempre dei cittadini laziali”.

