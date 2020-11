Floema Serra Bistrot, il primo “Serra Bistrot” anche a domicilio

Share Pin 0 Condivisioni

Tutta la qualità della cucina a kilometri zero e dei prodotti di stagione, anche nei nuovissimi Burger e i prodotti in vasocottura

Floema Serra Bistrot è il primo “Serra Bistrot”. Un luogo unico, dove potersi rilassare e gustare a pranzo tanti piatti squisiti e genuini immersi in una splendida cornice verde.

Floema Serra Bistrot assicura la consegna a domicilio tutti i Venerdì, Sabato e Domenica a cena. Invece per chi preferisce l’asporto è attivo il Floema Drive per il take away super rapido!

Per ordinare c’è il numero 338 735 4642 o, ancora più facile, ordinare direttamente dal menù on line.

Il ristorante si trova in Via dell’Infernaccio, 25 Ladispoli (indicazioni stradali) sulla via Aurelia, tra Roma e Civitavecchia.

Il Floema Serra Bistro propone una cucina naturale con scelte accurate degli ingredienti, biologici e a km zero, e un rapporto “amorevole” con la materia prima e la natura in cui il locale stesso è immerso.

La location è straordinaria e balza subito agli occhi il colore delle centinaia di piante e fiori che non solo adornano gli ambienti, ma ne sono parte.

La cucina è in costante evoluzione e lo testimoniano le continue proposte, come la vosocottura, la pasta fatta in casa e ovviamente tutti i piatti preparati nel rispetto della stagionalità e utilizzando le materie prime del periodo.

La novità – i Burger “fusion”

Una delle ultime novità introdotte dal Floema sono i Burger: Pesce Spada, Baccalà Mantecato, Tofu con Funghi Shiitake. Da abbinare sempre ad un contorno di verdure a scelta oppure alle classiche patatine fritte. La soluzione perfetta per gli amanti del panino gourmet e della cucina dal sapore “fusion”. Scopri i Burger.

Il menu per take away e delivery, comprende aperitivi, primi piatti, carne e pesce, e solo la prima qualità proveniente dai mercati limitrofi. Le verdure sono dell’orto di Floema e, ovviamente, non manca la pasta fresca fatta in casa.

La Vasocottura: la tecnica riscoperta dal Floema Serra Bistrot

Presso il ristorante o tramite il menù on line è possibile acquistare tutti i prodotti cucinati con la tecnica della vasocottura, tecnica negli ultimi tempi è molto apprezzata e consente di preparare una cucina sana e di effetto. Con questo tipo di cottura, non vi è dispersione di sostanze nutritive perché restano all’interno del barattolo insieme a sapori ed agli aromi. Ordina i prodotti in vasocottura.

Un ambiente esclusivo per eventi e matrimoni

Salvo le restrizioni di sicurezza imposte nel periodo attuale, il locale è attrezzato per ospitare eventi di ogni genere.

Floema Serra Bistrot è uno spazio polivalente che ospita eventi aziendali, mostre artistiche e iniziative culturali. Un’idea di ristorazione alternativa che coniuga cibo, natura e cultura, all’interno di una vera e propria serra!

Un forte legame con il territorio e con il proprio mestiere ha portato Marianna Mari, professionista del settore botanico, insieme al marito Luca Mancuso, ad immaginare all’interno della serra di famiglia un locale creativo, dedicato alla cultura, alle piante e al cibo a Km0.

La straordinaria location del Floema Serra Bistrot, così differente da tutte le altre, originale e curata in ogni dettaglio, è ideale per ogni genere di festa, cerimonia e meeting.

Un matrimonio davvero speciale avrebbe con la serra del Floema una cornice completamente unica. Lo scorso settembre, non a caso, lo staff ha collaborato con alcune importanti realtà del territorio del settore “Wedding” (leggi l’articolo).

Il menù del Floema Serra Bistrot è su Baraonda Food

Trova tutte le informazioni su come raggiungere il ristorante, gli orari di apertura e scopri il menù on line. Puoi prenotare un tavolo e ordinare da asporto (take away) e con consegna a domicilio (delivery) con un click.

Punti di forza: Km 0 – Chilometro Zero, Piatti Biologici, Piatti Vegani, Piatti Vegetariani

