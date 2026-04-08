Nicolo’ Benfatti: “Traguardo speciale, motivo di grande soddisfazione”

Il Vespa Club Cerveteri celebra con entusiasmo uno dei suoi giovani soci più promettenti: Flavio Farris, che ha conquistato il primo posto nella categoria giovani in Vespa 2025, raggiungendo un traguardo di grande prestigio.

Un risultato che va ben oltre la semplice vittoria: rappresenta infatti la dimostrazione concreta di come passione, impegno e dedizione possano portare a traguardi importanti. Flavio si è distinto non solo per le sue capacità, ma anche per lo spirito con cui vive il mondo Vespa, fatto di condivisione, amicizia e amore per una tradizione senza tempo.

Flavio Farris trionfa nel Vespa 2025: orgoglio del Vespa Club Cerveteri

All’interno del Vespa Club Cerveteri, questo successo è motivo di grande orgoglio. Il Club, da sempre impegnato nella promozione dei valori vespistici, vede in Flavio un esempio virtuoso per tutti i soci, in particolare per le nuove generazioni che si avvicinano a questo universo.

Proprio i giovani rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro del movimento. Investire su di loro significa garantire continuità, innovazione e nuova energia a una comunità che, pur affondando le radici nella storia, guarda avanti con entusiasmo.

Il traguardo raggiunto da Flavio Farris è quindi non solo una vittoria personale, ma anche un simbolo di crescita e rinnovamento per tutto il Vespa Club Cerveteri.

Esprime soddisfazione il Presidente del Club Etrusco, Nicolo’ Benfatti:

“Come Presidente sono davvero orgoglioso del risultato ottenuto da Flavio Farris. Per me questo traguardo ha un valore ancora più speciale, perché lo conosco fin da piccolo grazie alla sua famiglia e ho avuto modo di seguirne la crescita anche come suo insegnante di scuola guida. Vederlo maturare, passo dopo passo, e raggiungere un risultato così importante è motivo di grande soddisfazione. Non è qualcosa di scontato oggi, considerando le difficoltà che molti giovani si trovano ad affrontare. Proprio per questo crediamo sia fondamentale dare spazio ai ragazzi, sono il nostro futuro”.