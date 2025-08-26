FL5, investimento di una persona: circolazione sospesa tra Ladispoli e Maccarese

In corso accertamenti dell’autorità giudiziaria

Aggiornamento – ore 23:15

La circolazione è sospesa tra Ladispoli e Maccarese per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire variazioni e registrare ritardi.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Treno Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento:

• FR 8623 Torino Porta Nuova (15:07) – Roma Termini (22:18): il treno oggi termina la corsa a Ladispoli.

I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Termini.

• ICN 798 Salerno (20:38) – Torino Porta Nuova (9:43): il treno oggi è instradato sulla linea Alta Velocità tra Roma e Firenze e ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Ostiense.

I passeggeri in partenza da Roma Ostiense possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Roma Tiburtina dove trovano proseguimento con il treno ICN 798 che ne attende l’arrivo.

Attive corse con bus per i collegamenti Regionali.

Inizio evento – ore 21:40

Seguono aggiornamenti.