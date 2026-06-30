FL5, i pendolari scrivono a Trenitalia: “Treni invivibili e poco sicuri”

I pendolari della linea FL5 hanno inviato un reclamo formale a Trenitalia per denunciare i continui disagi sui treni da e per Civitavecchia, aggravati dall’elevato afflusso di crocieristi. Nella segnalazione, corredata da fotografie, vengono documentati convogli sovraffollati e corridoi occupati da valigie, spesso posizionate davanti alle porte e alle uscite di emergenza.

Tra le principali criticità segnalate figurano problemi di sicurezza, difficoltà nella salita e nella discesa dei passeggeri e la carenza di controlli a bordo. I pendolari chiedono un potenziamento dei treni nelle fasce orarie più critiche, maggiori verifiche sul rispetto del regolamento per il trasporto dei bagagli e interventi strutturali per migliorare la gestione dei flussi turistici e dei viaggiatori abituali.