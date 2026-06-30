Dal 2 luglio la Medicina di Base nella nuova Casa della Comunità di Cerveteri

Si informa la cittadinanza che domani, mercoledì 1° luglio, sarà completato il trasferimento della Medicina di Base di Cerveteri dalla sede di Vicolo Sollazzi, 7 alla nuova sede della Casa della Comunità di via Madre Maria Crocifissa Curcio. Il trasloco sarà effettuato cercando di arrecare il minor disagio possibile agli utenti, con lo spostamento graduale delle attività. Il CUP, già operativo presso la Casa della Comunità, garantirà il supporto all’utenza durante tutte le fasi del trasferimento. Da giovedì 2 luglio il servizio di Medicina di Base sarà regolarmente operativo presso la Casa della Comunità di via Madre Maria Crocifissa Curcio. Ci scusiamo per gli eventuali disagi e ringraziamo i cittadini per la collaborazione.

Così in una nota la ASL Roma 4

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