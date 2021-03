Share Pin 1 Condivisioni

L'Assessore: "Si tratta di un piano di grande interesse per le realtà presenti sul nostro territorio"

Fiumicino Zootecnica, Antonelli: "Dalla Regione sostegno per l'acquisto di riproduttori"

“Pubblicato dalla Regione Lazio il Programma regionale 2021-2023 di aiuti alle aziende agricole zootecniche per l’acquisto di riproduttori”, lo dichiara l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli.

“Si tratta di un piano di grande interesse per le realtà presenti sul nostro territorio, particolarmente vocato alla zootecnia e sede di importanti aziende e cooperative del settore”, prosegue Antonelli

“Il Piano triennale varato dalla Regione, infatti, andrà a sostenere le aziende per l’acquisto di riproduttori maschi, favorendo l’alta genealogia degli animali e, quindi, accrescendo la qualità della produzione”.

“La misura, inoltre, appare particolarmente significativa in quanto consentirà di non “disperdere” il patrimonio genetico selezionato dagli allevatori laziali, favorendone la permanenza in ambito regionale”.

“Non da ultimo – conclude l’assessora – la gestione riproduttiva è uno dei principali strumenti non solo per migliorare l’efficienza aziendale, ma anche per conseguire obiettivi di interesse generale, quali preservare la biodiversità e gli equilibri ambientali, migliorare la prevenzione sanitaria negli allevamenti e tutelare la salute umana”.

Il sostegno sarà erogato in forma di contributo in conto capitale pari al 60% della spesa sostenuta per l’acquisto di riproduttori iscritti ai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici di razza. Ulteriori informazioni, il bando completo e i requisiti di accesso sono consultabili a questo link QUI.

