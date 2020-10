Share Pin 0 Condivisioni

Approvata all’unanimità la mozione presentata in consiglio comunale

Fiumicino: tamponi, ok alla proposta della Lega per la realizzazione di una corsia preferenziale per gli studenti –

Riceviamo e pubblichiamo

È stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Fiumicino la mia mozione che impegna il sindaco e la giunta ad avviare immediati contatti con l’Asl per assicurare ai bambini e ai ragazzi che frequentano le scuole di Fiumicino una corsia preferenziale per sottoporsi al tampone rapido in caso di sintomi da Covid-19 nel drive-in dell’aeroporto Leonardo Da Vinci.

Un atto dovuto, a maggior ragione oggi con il collasso e la pessima gestione regionale dei punti ‘drive-in’. Quello che sta accadendo nel Lazio, con file che arrivano anche a 12 ore, è inaccettabile. Siamo in emergenza da febbraio eppure in questi mesi non si è fatto nulla per potenziare il sistema sanitario nazionale e quello di diagnostica.

Anzi, abbiamo speso centinaia di milioni di euro per i bonus bici, per acquistare monopattini e per altre strampalate idee. Una follia che dimostra la totale inadeguatezza di chi oggi sta gestendo questa emergenza.

Non si può chiedere a una persona di stare in fila 12 ore né a una famiglia di attendere oltre una settimana per i risultati dei tamponi non rapidi, con ansie e paure annesse.

Ecco perché è quantomeno dovuto avere una corsia preferenziale per i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole del nostro territorio. Come è assolutamente urgente potenziare i drive-in e investire risorse nella sanità, non calandoci le braghe di fronte all’Europa con improbabili fondi ingabbia-stati come il Mes, ma spendendo oculatamente e in maniera intelligente le risorse che abbiamo.

Firmato Federica Poggio, vicepresidente consiglio comunale Lega-Salvini Premier