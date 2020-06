Condividi Pin 66 Condivisioni

“Nel nostro Comune ci sarà sempre la porta aperta per tutte le famiglie, per tutti gli amori e per l’uguaglianza”

Fiumicino sposa Davide e Valerio. Gli auguri del Sindaco Montino

“Mi è dispiaciuto oggi non potere assistere all’unione del mio delegato ai Diritti Civili Davide Farruggio con il suo compagno Valerio – scrive così il Sindaco di Fiumicino Esterino Montino, il quale però ha ringraziato sua moglie, Monica Cirinnà, dicendo che senza di lei, questa e tante altre cerimonie celebrate in questi 4 anni non ci sarebbero mai state ed ha aggiunto: “E l’amore tra due uomini o tra due donne sarebbe ancora discriminato”.

“A Davide e Valerio mando i miei più sinceri e cari auguri di una lunghissima vita felice insieme sapendo che nel nostro Comune ci sarà sempre la porta aperta per tutte le famiglie, per tutti gli amori e per l’uguaglianza. Congratulazioni, ragazzi!” ha concluso il Sindaco.