Fiumicino, sette riconferme in casa DR1: dal capitano Parlato a Rinaldi –

Si riparte dal nucleo storico, da chi fa parte del progetto Supernova già da diversi anni e da chi è entrato in punta di piedi l’estate scorsa facendosi assorbire totalmente dal calore dell’ambiente rossonero mettendosi completamente a disposizione.

Un binomio perfetto e imprescindibile in vista della stagione 2026-27 che vedrà ancora una volta il club del presidente Porfidia impegnato nel campionato di DR1 dopo la promozione sfiorata a giugno scorso al termine dell’avvincente finale playoff contro Veroli. Scontato, nonché fondamentale, ripartire dal capitano Salvatore Parlato reduce da una stagione strepitosa non solo in termini di numeri ma anche nell’apporto dato a un gruppo cresciuto grazie anche alla sua esperienza. Lo stesso apporto che continueranno a dare anche Mattia Norcino e Manuele Parroccini, il cui legame con la Supernova Fiumicino sembra essere nato molto prima di unanno fa. A loro tre si aggiunge la gioventù e la qualità dei numerosiragazzi che nella passata stagione hanno dimostrato tanto carattere e grande voglia in un girone decisamente complicato sotto tutti i punti di vista: Matteo Di Natale, Alessio Rinaldi, Leonardo Madonna e Tommaso Alongi.

Da loro riparte con convinzione ed entusiasmo la Supernova, con loro si continuerà certamente a costruire qualcosa di importante per il futuro: “La loro voglia di voler restare a tutti i costi in rossonero si è sposata alla perfezione con la nostra voglia di volerli riconfermare, è bastato esclusivamente guardarci negli occhi per dirci nuovamente sì e per comprendere tutta la loro voglia e fame di rivalsa dopo il risultato ingiusto dell’ultima finale playoff” – le parole del numero uno rossonero Gianpaolo Porfidia -. “Ringrazio, quindi, con estremo affetto chi ha deciso di restare, non ho il minimo dubbio sul fatto che anche la prossima sarà una stagione entusiasmante perché so quanto Salvatore, Mattia, Manuele, Matteo, Alessio, Leonardo e Tommaso sono legati alla Supernova”.