Diciotto anni di accoglienza a Casa Ronald McDonald Roma Palidoro –

L’Amministrazione comunale di Fiumicino ha preso parte ai festeggiamenti per il 18° anniversario di Casa Ronald McDonald Roma Palidoro, la struttura che offre accoglienza e sostegno alle famiglie dei bambini ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro.

Alla cerimonia è intervenuto il Presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, che ha portato i saluti istituzionali del Sindaco Mario Baccini, sottolineando il valore umano e sociale di una realtà che ha rappresentato un punto di riferimento per migliaia di famiglie provenienti da tutta Italia.

“Diciotto anni di accoglienza, vicinanza e sostegno a migliaia di famiglie che, in uno dei momenti più difficili della loro vita, hanno trovato qui un luogo in cui sentirsi a casa – ha dichiarato il Presidente – Oltre 25 mila famiglie accolte dal 2008 ad oggi raccontano l’importanza di questo progetto, ma dietro questi numeri ci sono storie, volti e persone che hanno trovato conforto grazie all’impegno quotidiano di volontari e operatori che hanno trasformato questa struttura in un luogo di speranza. – ha aggiunto – Siamo orgogliosi di avere sul territorio comunale una realtà che dimostra quanto la vicinanza alle persone e la solidarietà possano fare la differenza.”