Cerveteri Calcio, Patrascu: “Impegno e lavoro, faremo un campionato all’altezza, dobbiamo dare il massimo per i nostri tifosi” –

Il capitano verdeazzurro, Teo Patrascu, eredita la fascia da Simone Piano, trasferitosi dopo cinque anni con la maglia etrusca. Il centrocampista, molto amato dalla tifoseria, non vede l’ora di scendere in campo. Nel corso della presentazione dell’allenatore Ranieri ha parlato ai microfoni, rimarcando le sensazione della squadra. “Non mi sento un capitano, ma una persona che vuole fare bene con questa maglia, dove sono cresciuto calcisticamente e che, negli anni, ho apprezzato per l’impegno da parte della dirigenza. Sono di poche parole, sicuramente le più importanti sono relative all’impegno, che io come tutto il gruppo ci metteremo per fare il massimo. Cerveteri è una piazza come poche, si vive il calcio con passione e armonia, in un clima sereno e positivo. La tifoseria che mi intona cori, trasmette carica e adrenalina, saranno l’arma in più di una squadra giovane ma promettente. Sarà una stagione in cui dobbiamo avere come parola d’odine, il lavoro. Paga sempre, l’impegno spesso supera il valore dei singoli. E noi ce la metteremo tutta – ha concluso Patrascu”.