Il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca: “Un anno di formazione sul bene Comune”

Fiumicino: servizio civile e universale, al via le candidature –

È online il bando per partecipare al progetto per il Servizio Civile Universale presentato dal Comune di Fiumicino e che riguarda la biblioteca “Giulio Regeni”. Possono partecipare tutte le ragazze e i ragazzi tra i 18 e 29 anni (non compiuti) che abbiamo cittadinanza italiana, di un altro paese dell’UE o anche extra Ue.

Il progetto del Comune di Fiumicino, intitolato “La biblioteca anima del territorio”, ha lo scopo di favorire la crescita culturale delle studentesse e degli studenti del territorio ampliandone i servizi culturali e favorendo la conoscenza della storia ambientale e sociale della città.

“Per la prima volta, quest’anno, il Comune presenta un progetto proprio per il Servizio Civile Universale – commenta il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca -. In questo modo, si amplia la possibilità per le ragazze e i ragazzi di fare un’esperienza importante e di formazione sul nostro territorio dove già era possibile accedere al Servizio Civile grazie ai progetti della Pro Loco di Fiumicino e del Movimento non violento”.

“Per un anno dal momento in cui si attiverà il progetto – prosegue Di Genesio Pagliuca – 6 giovani, selezionati direttamente dal Ministero secondo criteri stabiliti si scala nazionale, potranno impiegare alcune ore della loro giornata in attività utili al territorio e, soprattutto, alle loro coetanee e ai loro coetanei”.

“Un modo – conclude – per coltivare il senso civico e del bene comune. Quando le selezioni saranno complete, organizzeremo una giornata con tutte le volontarie e i volontari selezionati in tutti i progetti che si attiveranno nella nostra città”.

Sono disponibili 6 posti di operatore od operatrice volontaria di cui 2 riservati a giovani con ISEE inferiore a 10 mila euro annui. Il progetto ha una durata di 1 anno e prevede un impegno di 22,5 ore settimanali divise in 5 giorni, per un totale annuo di 1145 ore. Il compenso percepito è pari a 444,30 euro mensili.

Le domande devono essere presentare entro le ore 14:00 del 26 gennaio 2022 accedendo tramite SPID al portale dedicato (https://domandaonline.serviziocivile.it). Le persone che non risiedono in Italia, possono accedere con le credenziali fornite dalla piattaforma stessa. Per scegliere il Comune di Fiumicino, nella domanda vanno inseriti il codice ente SU00332A50 e il codice sede 204933.

Il progetto dettagliato, la guida per la compilazione e la presentazione della domanda on line e il dettaglio sui requisiti sono scaricabili dal sito del Comune di Fiumicino all’indirizzo: https://bit.ly/3sWWGeb