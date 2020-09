Fiumicino, Scuola (Baccini-Severini): “Disagi e confusione senza maestre al Nord”

Share Pin 1 Condivisioni

“Continuano i disagi per genitori e ragazzi nelle scuole di Fiumicino. Dal Nord ci pervengono segnalazioni che rendono la misura di una insostenibilità della situazione che rasenta il ridicolo. La riapertura con tutti i problemi legati alla emergenza sanitaria è ancora più disagiata dalla mancanza degli insegnanti.

Nel plesso di maccarese alle medie San Giorgio mancano in media due insegnanti a sezione e per ora c’è solo una bidella per tutta la scuola . Alle elementari Marchiafava mancano insegnanti, non solo non è stato attivato il servizio mensa (mai attivato su tutto il Comune) ma non è stato neanche pubblicato il bando per le iscrizioni sul sito del comune (cosa che di solito avviene tra luglio e agosto). Al liceo anche le prime classi sono state divise a metà e faranno lezione a distanza a settimane alterne. I genitori sono stanchi e ci hanno voluto segnalare questi disagi, se altre lamentele ci arriveranno su quanto sia inadeguato questo servizio scolastico denunceremo la situazione e solleciteremo in ogni modo una risposta del Sindaco e della Giunta che sembrano non preoccuparsi del futuro dei nostri ragazzi”.

Lo dichiarano i capogruppo Mario Baccini e Roberto Severini dopo essere venuti a conoscenza dei disagi legati alla carenza di personale nelle scuole.