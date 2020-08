Fiumicino, sale il numero dei positivi tra i residenti

Condividi Pin 20 Condivisioni

Il sindaco Esterino Montino: “Bisogna essere prudenti e seguire le regole fondamentali”

“L’ultimo report inviato dalla Asl Rm3 non è incoraggiante”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Il numero dei positivi tra i residenti in città sale: ad oggi sono 13 – spiega il sindaco -, mentre 21 sono le persone in sorveglianza attiva”.

“L’ho detto e ribadito più volte: bisogna essere prudenti e seguire le regole fondamentali – insiste Montino -: la mascherina non è un accessorio da usare a discrezione e la distanza interpersonale va rispettata”.

“E’ un appello accorato, il mio: non siamo irresponsabili e superficiali – conclude il sindaco -. Si può uscire e stare con gli amici, in spiaggia o dove preferiamo usando la mascherina, rispettando le distanze e lavandosi spesso le mani”.

“Non è un’imposizione arbitraria fatta per il gusto di limitare la nostra socialità: ne va della salute di ognuna e ognuno di noi e di quella collettiva”.

“La filosofia non è “goditi l’attimo”, come dice qualcuno. La filosofia deve essere: siate prudenti adesso per godervi tantissimi attimi domani”.