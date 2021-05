Share Pin 1 Condivisioni

I lavori del modello a grandezza naturale erano iniziati nel 2001 dalla famiglia di maestri d’ascia Carmosini e poi interrotta per mancanza di fondi

Fiumicino: riprendono i lavori per la Liburna

Riprenderanno ufficialmente mercoledì i lavori per la realizzazione della Liburna, avviati nel 2001 dalla famiglia di maestri d’ascia Carmosini e poi interrotti per mancanza di fondi.

L’appuntamento con la cerimonia iniziale è per le 18 di mercoledì al cantiere di via del Faro.

Presenzieranno il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, il vice presidente della Regione Lazio Daniela Leodori e la consigliera regionale del Pd Michela Califano.

Come riporta l’Ansa, attraverso un progetto presentato dal Comitato Saifo, Assonautica e Fondazione Catalano, la Regione ha riconosciuto delle risorse economiche per riavviare la costruzione della Liburna, dopo che fondi privati hanno già permesso la ricostruzione dei ponteggi ormai deteriorati e dopo il lancio della campagna per completarla.

Questo intervento permetterà al mastro d’ascia di intervenire sull’opera per almeno due mesi.

