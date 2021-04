Share Pin 1 Condivisioni

Caroccia: “Sono opere essenziali e doverose per la fluidità del traffico e fondamentali per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti”

Fiumicino, rinnovata la segnaletica e migliorati i semafori –

“Prosegue nel territorio la bonifica della segnaletica stradale” ha detto Angelo Caroccia, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino.

“È un intervento che svolgiamo quotidianamente in tutto il territorio comunale – spiega Caroccia –: sono opere essenziali e doverose per la fluidità del traffico e fondamentali per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti del nostro territorio”.

“Stiamo intervenendo sulle zone in corrispondenza dei lungomari del territorio, in vista della prossima stagione estiva, così come abbiamo fatto precedentemente all’apertura dell’anno scolastico in prossimità delle scuole”, ha aggiunto.

“Inoltre – prosegue l’Assessore –, dopo l’installazione dei nuovi semafori in via Coccia di morto e l’altro da poco installato in via Michele Rosi ad Aranova, stiamo apportando delle migliorie sui due semafori in via della Pineta incrocio via Nettuno e via Viareggio a Fregene che, con l’arrivo della stagione estiva, saranno messi a regime”.

“Infine stiamo realizzando dei nuovi dossi in via della Muratella e in via Campo salino, e altri in via Copenaghen e vie collegate a Pleiadi”, conclude.