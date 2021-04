Share Pin 1 Condivisioni

Il Comune ha vinto un bando per la manutenzione straordinaria dell’opera che comprenderà anche una nuova copertura

Allumiere, 345 mila euro per la Palestra a Sant’Antonio –

Allumiere ha ottenuto un finanziamento per eseguire lavori di manutenzione straordinaria alla palestra comunale in località Sant’Antonio.

Lo ha comunicato il Sindaco Antonio Pasquini su Facebook: il Comune aveva partecipato a un bando pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri ottenendo oltre 345 mila euro.

“Ora, dopo aver espletato tutte le pratiche, seguite con scrupolo e dedizione dal delegato allo sport Gabriele Volpi, sono in esecuzione i lavori che riguarderanno” lo spogliatoio, la palestra, alcune opere esterne e l’impianto antincendio.

Il Sindaco ha voluto sottolineare soprattutto la rimozione, fornitura e posa in opera di una copertura della palestra in doppia membrana in tessuto

La copertura in tessuto sarà formata da membrana interna di coibentazione ed anti-condensa e da una seconda membrana interna a settori fra arco ed arco.

“Questo sistema la “Coibentazione” della struttura abbassando drasticamente il coefficiente di trasmissione termica, traducendosi in un sensibile risparmio nei costi di gestione del riscaldamento invernale e migliorando il microclima interno nei mesi estivi”, spiega Pasquini.

“Altro importante vantaggio è l’eliminazione degli effetti causati dal fenomeno “condensa” nei periodi di media stagione”, aggiunge.