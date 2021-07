Montino: “Procederemo con le sanzioni previste”

Fiumicino, rifiuti: “beccato un altro zozzone”

Eccone un altro o (un’altra) che pensa sia normale sbarazzarsi dei rifiuti abbandonandoli per strada, senza alcun rispetto per la città (che è la casa di tutte e tutti), per l’ambiente, per le altre persone e per i soldi pubblici”.

Lo scrive il Sindaco Montino che aggiunge: “Anche in questo caso, come per gli altri, procederemo con le sanzioni previste. E non abbiamo alcuna intenzione di fermarci”.