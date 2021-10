Taglio del nastro oggi alla presenza del ministro della cultura, Dario Franceschini

Fiumicino: riapre il Museo delle Navi romane –

Taglio del nastro questa mattina per il Museo delle Navi romane che conserva al suo interno straordinari resti di imbarcazioni romane venute alla luce durante i lavori di realizzazione dell’Aeroporto di Fiumicino.

“Per noi, associazione di promozione turistica e culturale, è una festa grande”, ha commentato la Proloco di Fiumicino. “Rivedere aperto al pubblico questo museo è una soddisfazione e un vanto. Potremo riprendere a invitare le persone a visitarlo e a scoprire le preziose testimonianze delle origini di questo territorio. Abbiamo atteso tanto ma da quello che abbiamo avuto il privilegio di vedere in anteprima in questi giorni, il museo che ci viene riconsegnato è tutta un’altra cosa”.

“Il lavoro condotto dal Parco Archeologico di Ostia è stato notevole – hanno proseguito – Quello che vedranno i visitatori ora è un museo moderno, funzionale, interattivo, accogliente e finalmente a norma, visitabile anche dai non deambulanti. Anche i reperti si presentano in tutt’altra veste. Il fasciame delle antiche navi, tuttora in fase di restauro, mostra il colore originale del legno, le sue venature. A guardarlo da vicino è incredibile pensare che si tratta di legno di 2000 anni fa. Ma non vogliamo togliervi l’emozione e la sorpresa di vederlo da vicino”.

“Da martedì 12 ottobre, il Museo sarà aperto regolarmente e gratuitamente, vi invitiamo a visitarlo. Vi anticipiamo che presto saremo in grado di offrirvi l’opportunità di partecipare a delle visite guidate, grazie alla preziosa disponibilità del dott. Renato Sebastiani, che ha curato la fase determinante dei lavori e gli allestimenti. Lo ringraziamo fin d’ora per la cortesia e la grande passione spesa in quest’opera. Segnaliamo inoltre che, in segno di grande riconoscenza e collaborazione con la Direzione del Parco Archeologico di Ostia Antica, sotto la cui giurisdizione ricade questo museo e le nostre zone archeologiche, il famoso Sesterzio di Traiano, acquistato con sottoscrizione popolare dai cittadini di Fiumicino, tre anni or sono, ed esposto nell’Ufficio Turistico della Pro Loco di Fiumicino, sarà ospite nel museo, da oggi e per qualche settimana, proprio per festeggiarne la riapertura e rafforzarne l’appartenenza al territorio. Per ultimo vogliamo ricordare che l’8 ottobre è l’anniversario della costituzione della Pro Loco di Fiumicino, che quest’anno compie 51 anni. Un’occasione migliore per festeggiare proprio non ci poteva capitare”