L’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia: “Lunedì al via lo sfalcio delle piste ciclabili”. Si parte da via Coccia di morto e via delle Acque basse a Focene

Fiumicino: proseguono le operazioni di sfalcio dell’erba

“Continua anche di sabato l’opera di sfalcio dell’erba sui marciapiedi e bordi stradali”.

Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Nei giorni scorsi – aggiunge – i lavori hanno interessato via del Canale e via Trincea delle Frasche, oggi la ditta incaricata dall’assessorato ai Lavori Pubblici sta sfalciando e bonificando via della Scafa”.

“Sono lavori che proseguiranno anche nei prossimi giorni e che si vanno a sommare a quelli già fatti nelle scorse settimane anche in altre località del Comune”.

“Lunedì prossimo inizieremo le bonifiche e lo sfalcio delle piste ciclabili partendo da via Coccia di morto e via delle Acque basse a Focene, in modo di bonificare entro la giornata di Pasqua le ciclabili del territorio”.

