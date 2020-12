Share Pin 2 Condivisioni

Al via il posizionamento della nuova pavimentazione

Fiumicino, proseguono i lavori su via di Torre Clementina e via della Spiaggia –

Proseguono i lavori su via di Torre Clementina e via della Spiaggia che diventerà per metà isola pedonale.

La ditta incaricata dei lavori sta posizionando la nuova pavimentazione che renderà il tratto di strada “un piccolo gioiellino da godersi passeggiando”, ha detto il sindaco Montino stamattina in sopralluogo nei cantieri aperti insieme all’assessore Caroccia.

“Ne gioveranno gli abitanti – ha concluso Montino – i commercianti e tutti coloro che vengono a visitare la nostra città”.