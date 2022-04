L’idea è stata perorata dalla consigliera regionale Califano, in accordo con il Comitato Saifo e la Commissione Ambiente del Comune di Fiumicino

Fiumicino, proposta la Foce del Tevere come Monumento Naturale –

La Foce del Tevere come Monumento Naturale: è questo il desiderio espresso dalla consigliera regionale del PD Michela Califano.

“La Foce del Tevere è un patrimonio che vogliamo in tutte le maniere salvaguardare per questo stiamo lavorando per fare in modo che diventi ‘Monumento Naturale’”, dice Califano.

“Un obiettivo e una volontà precisa che ribadiremo anche il 24 aprile, in occasione dell’iniziativa la ‘Marcia degli Aironi’ organizzata dalla Lipu e dal Comitato Saifo che ringrazio per quanto stanno facendo in tal senso”, aggiunge.

“In accordo con il Comitato Saifo e la presidente della Commissione Ambiente del Comune di Fiumicino, Paola Magionesi, ho presentato nelle scorse settimane un ordine del giorno che va in questa direzione”, dice.

“L’idea è quella di avviare l’iter per fare della Foce del Tevere un Monumento Naturale dove realizzare aree didattico/naturalistiche che possano costituire un primo passo verso una maggiore integrazione fra territorio e fiume, una nuova forma di attrazione turistica e anche un luogo dove poter realizzare percorsi didattici per le scuole di ogni ordine e grado.

Parliamo di un’area di grandissimo rilievo naturalistico dove sorge la foce del fiume Tevere, l’oasi Lipu Centro Habitat Mediterraneo e la Zona Speciale di Conservazione di Isola Sacra. Ecosistemi unici nel loro genere, che vedono durante tutto il corso dell’anno la presenza di circa 200 importanti specie di uccelli, oltre che rare specie vegetali e animali. Un patrimonio inestimabile che rischia di scomparire se non adeguatamente tutelato”.