L’Amministrazione comunale di Fiumicino esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi “Gino” Satta, volto noto della città e figura profondamente legata al mondo della pesca, all’imprenditoria locale e alla vita politica del territorio.

Gino Satta ha dedicato gran parte della sua vita professionale al settore ittico. Insieme alla sua famiglia ha contribuito a costruire e portare avanti una delle attività storiche più conosciute di Fiumicino, diventando nel tempo un punto di riferimento per la città e per il comparto della pesca locale.

Importante anche il suo impegno politico e amministrativo. Eletto consigliere comunale nel 2008, ha ricoperto l’incarico di capogruppo ed è stato delegato alla Pesca del Comune di Fiumicino. Un ruolo che ha svolto mettendo a disposizione dell’Amministrazione la sua esperienza e la ampia conoscenza della marineria e delle esigenze dei pescatori locali. Nel corso della sua attività politica si è occupato anche dei temi legati allo sviluppo della portualità, sostenendo l’importanza del porto commerciale per il futuro del territorio.

“La scomparsa di Gino Satta è una grande perdita per Fiumicino – dichiara il Sindaco –. È stato un uomo molto conosciuto e legato alla nostra città. Con il suo lavoro ha rappresentato per tanti anni il mondo della pesca, alberghiero e ha portato la sua esperienza anche all’interno delle istituzioni, impegnandosi in settori fondamentale per l’identità e l’economia di Fiumicino. A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale, esprimo le più sentite condoglianze ai suoi cari e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Alla famiglia Satta va la vicinanza e l’abbraccio della comunità di Fiumicino in questo momento di grande dolore.”

Fiumicino piange la scomparsa di Luigi “Gino” Satta

IL CORDOGLIO DEL CONSIGLIERE PAGLIUCA (PD):

Esprimiamo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Gino Satta. Con lui se ne va una figura storica della politica di Fiumicino, un uomo che ha vissuto le istituzioni cittadine con passione, tenacia e un profondo senso di appartenenza al territorio.

Uomo di mare prima ancora che amministratore, Gino Satta è stato per decenni un punto di riferimento per la marineria locale, impegnandosi con competenza e determinazione nella tutela della pesca e nella difesa delle ragioni dei pescatori. Ha sostenuto con coerenza le proprie idee sul futuro del litorale, esprimendo fino all’ultimo la sua convinta scetticità al progetto del porto turistico-crocieristico, nella convinzione che fosse necessario salvaguardare l’identità marinara e l’equilibrio della costa di Fiumicino.

Accanto all’impegno pubblico, va ricordato anche il suo profilo di imprenditore lungimirante, capace di credere nello sviluppo turistico della città quando ancora pochi ne intuivano le potenzialità, senza mai perdere il legame con il mare e con le proprie radici.

La sua capacità di stare tra la gente, il suo impegno costante e la forza con cui ha sempre difeso le proprie convinzioni lasciano un segno indelebile nella memoria della nostra comunità.

In questo momento di grande dolore desideriamo rivolgere le più sentite condoglianze e la nostra sincera vicinanza a tutta la sua famiglia.

Il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca