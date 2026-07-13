Luchetti replica a Città Futura/Anno Zero: “Nessuna lezione sui bandi pubblici”

“Mentre noi portavamo a casa oltre 6milioni di euro di finanziamenti, loro lasciavano la maggioranza”

La nota dell’assessore Luchetti:

Leggere i comunicati dei componenti della Lista Città Futura/Anno Zero è sempre un mix tra incredulità e folklore. I consiglieri di questo gruppo quando erano in maggioranza non hanno mai dato un contributo degno di nota nelle scelte dei finanziamenti da richiedere, hanno preferito sempre le polemiche e i “no” a prescindere, ed oggi dai banchi dell’opposizione vorrebbero indicarci la via.

Ma per favore. Nel comunicato si parla di 500.000 euro “dirottati” da un’opera per Valcanneto per finanziare un altro intervento.

L’accusa è di aver destinato il mezzo milione di euro regionale previsto per la sistemazione di Largo Monteverdi a Valcanneto ad un’altra opera, ovvero al rifacimento di via degli Angeli Ceretani. Si parla di risorse bruciate ma si omette di sottolineare un elemento importante: di quale mezzo milione di euro si parla, visto che il bando in questione è ancora aperto?

Ma la cosa esilarante è che città futura/ anno zero ci chiede dei ringraziamenti per aver posto l’attenzione su questa opportunità, per aver studiato le carte.

Forse erano distratti ma lo scorso anno abbiamo partecipato e vinto questo bando per l’annualità 2025 e portato nelle casse del Comune 450.000 euro. In questi giorni è in esecuzione l’intervento finanziato con questi fondi che ci permetterà di riqualificare diverse aree di campo di Mare.

Insomma, ai bandi bisogna partecipare, e questo lo abbiamo fatto con progetti validi che hanno ottenuto i finanziamenti. Loro, fermi a mera demagogia populista dettata da piccole logiche territoriali, questo non possono davvero saperlo. Ma soprattutto non sanno, o anche in questo caso, omettono di dire che Largo Monteverdi è già inserita all’interno del nostro Piano Triennale delle Opere Pubbliche, un atto di programmazione approvato in consiglio comunale.

Abbiamo scelto di partecipare a quel bando con il progetto di un’altra area che necessita obbligatoriamente di un intervento: il rifacimento della seconda metà (la prima è stata già oggetto di restyling nel gennaio 2024, quando ancora si chiamava Via Settevene Palo Nuova, con binder e tappetino di usura, non certo un semplice rattoppo come dichiarato da Città Futura Anno Zero) di via degli Angeli Ceretani, l’arteria stradale forse più importante di tutto il nostro territorio, in cui insistono l’area sportiva più importante della città, uno spazio in cui si svolgono numerosi eventi, il terzo asilo nido comunale.

Nel progetto intendiamo inserire non solo il rifacimento del manto stradale, ma anche la realizzazione di un camminamento ciclopedonale che darà modo ai cittadini che si recano nell’area sportiva di poterlo fare in assoluta sicurezza.

Ci accusano di aver tradito Valcanneto dal Gruppo di Città Futura: io credo che gli unici traditori siano proprio loro. Traditori del programma elettorale con il quale anche loro hanno ottenuto la fiducia dei cittadini. Di tutti i cittadini, per i quali noi stiamo lavorando in maniera seria e responsabile. Lo stiamo continuando a fare, anche senza di loro, che hanno dimostrato ancora una volta, di non sapere minimamente come si amministra un Ente Locale.

Qui non si tratta di “intestarsi” i fondi come viene scritto in maniera maldestra nel titolo del comunicato, si tratta di raggiungere l’obiettivo intercettando risorse da altri enti per la nostra città. Noi a differenza vostra lo abbiamo fatto e stiamo continuando a farlo, voi non avete contribuito quando eravate in maggioranza e non recupererete di certo ora con queste azioni improvvisate.